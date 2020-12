Moolman Pasio, vince mondiali ciclismo su rullo interattivo.

La sudafricana Ashleigh Moolman Pasio battendo l’australiana Sarah Gigante in un’emozionante volata finale ha vinto i Campionati mondiali UCI virtuali di ciclismo su rullo interattivo. Indubbiamente il modo migliore di festeggiare il 35esimo compleanno. La gara che ha utilizzato la popolare piattaforma di allenamento Zwift, ha visto in gara 54 partecipanti tra cui la medaglia d’oro olimpica olandese Anna van der Breggen e l’ex campionessa del mondo Annemiek van Vleuten, entrambe fuori dal podio. La competizione si è svolta su un percorso di 50 chilometri su Watopia,(percorso virtuale più utilizzato dai zwifters di tutto il mondo) con 6 serie, di 8 corridori ciascuna. “È stato davvero fantastico. Non ero mai stata un fan dell’allenamento virtuale prima della pandemia, ma riuscire addirittura a vincere i Campionati del mondo virtuali, mi rende molto orgogliosa. Adesso è tempo di festeggiare” ha detto la Moolman Pasio. A completare il podio l’australiana Sarah Gigante e la svedese Cecilia Hansen.

