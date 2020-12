Riorganizzazione Ragusa calcio in attesa di tornare a giocare

In attesa che si possa ritornare a giocare, l’Asd Ragusa Calcio 1949 si sta organizzando con il merchandising. Per rendere meno spiacevole l’attesa dei sostenitori azzurri, la società ha messo in vendita il completino (maglietta e pantaloncini) che sarà indossato dai giocatori azzurri nel corso di questa stagione. In realtà, è un completino nuovo di zecca visto che ha fatto la sua prima apparizione in occasione della gara in trasferta con l’Enna prima che tutto fosse bloccato a causa dell’emergenza sanitaria. “Abbiamo cercato di rispondere – spiega il presidente dell’Asd Ragusa calcio 1949, Giacomo Puma – a una forte richiesta degli sportivi, dei tifosi, degli appassionati. In molti ci chiedevano di potere indossare la stessa maglia azzurra dei nostri ragazzi. Da oggi sarà possibile”. Come fare per ottenere i completini? Basta inoltrare la richiesta nella sezione messaggi della pagina Facebook dell’Asd Ragusa Calcio 1949, allegando, altresì, la copia del bonifico di 25 euro alla società come anticipo per bloccare la realizzazione del completino. Alla consegna, saranno richiesti i rimanenti 15 euro (il completino, dunque, costa complessivamente 40 euro). Nella richiesta dovrà essere indicata anche la taglia. I tempi di consegna variano dai 30 ai 45 giorni.

