Modica, Via Nazionale. Altra auto nella strada sottostante

Si può definire “miracolata” la 29enne modicana che intorno a mezzogiorno, mentre percorreva Via Nazionale, in direzione centro, ha perso il controllo del veicolo(probabilmente per la strada viscida resa dalla pioggia). Il veicolo, una Renault Modus, ha sfondato la parte di inferriata che delimita la carreggiata ed ha abbattuto le transenne, ed ha fatto un volo di circa 5 metri nella stradina privata sottostante. Il volo è stato, fortunatamente, attutito da una Fiat 126 di proprietà di un agente di polizia locale che abita nel luogo e che già domenica scorsa aveva soccorso un altro automobilista per lo stesso motivo. La giovane automobilista è stata trasportata precauzionalmente al Pronto Soccorso dall’ambulanza del 118. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

