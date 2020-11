Club Lions Monti Iblei sponsorizza laboratorio Soprintendenza

Interessante iniziativa del Club Lions Ragusa Monti Iblei, presieduto da Gaetano Gibilisco , che in questi giorni ha sponsorizzato un laboratorio di restauro della Soprintendenza di Ragusa. Il contributo erogato dal Club e la collaborazione fattiva dei relativi soci servirà infatti alla creazione ed all’avvio del primo gabinetto di restauro archeologico nella storia della Soprintendenza di Ragusa che per la prima volta, in totale autonomia, potrà procedere al restauro di innumerevoli reperti archeologici tra cui quelli dello scavo Ipogeo di Calaforno che avranno come ultima destinazione il nuovo Museo Archeologico Ibleo. Ringraziamenti al neo presidente del Club Lions Ragusa Monti Iblei, Gaetano Gibilisco, da parte del Soprintendente Antonino De Marco e del funzionario archeologo Saverio Scerra.

