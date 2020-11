Covid…La rabbia della sindaca di Comiso

I comisani fanno arrabbiare la loro sindaca. Maria Rita Schembari, infatti, non è molto contenta del comportante si alcuni suoi concittadini sul rispetto delle misure anti Covid tant’è che la prima cittadina sbotta sul proprio profilo Facebook.

“Sono molto preoccupata. Così non ne usciremo più – scrive -. Non ci vuole molto a capire che se hai un familiare positivo o sei venuto a contatto con un positivo, devi subito metterti in quarantena, rivolgerti al medico curante e attendere con pazienza di fare il tampone?

Qui siamo alla follia – prosegue – di gente positiva che se ne va presso esercizi commerciali. Qui a Comiso. Follia, pura follia criminale”!

Salva