E’ stato pubblicato il bando pubblico per l’erogazione di sostegni economici alle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione del Piano di utilizzo delle risorse di cui all’art.77 della L.R. 03/05/2001 n.6 – Fondi ex Insicem – Azione Strategica n.5. Chiunque fosse interessato potrà scaricare il bando e il modulo domanda dall’Albo Pretorio on line del Comune. Per eventuali informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico per le Attività Produttive al n. 0932 849116.

I termini per partecipare scadono il 16 dicembre.

È un segnale importante che l’amministrazione vuole dare al mondo delle attività più colpite dalla pandemia e dalla crisi, che privilegia le imprese più esposte in termini di liquidità, volto alla tutela dei posti di lavoro e a favore di un’equa distribuzione delle risorse disponibili tra piccole e medie imprese.

Salva