Pozzallo. Avvio bonus natalizio a sostegno famiglie causa Covid

A seguito della grave emergenza sanitaria da Covid-19 che ha provocato un diffuso disagio economico e sociale dei cittadini e delle famiglie, i Servizi Sociali del Comune di Pozzallo, fin dal mese di Aprile c.a. hanno attivato una serie di interventi e servizi a sostegno delle famiglie maggiormente colpite dalla pandemia.

Da ultimo, in ordine temporale, fino al 13 novembre c.a., le famiglie con figli scolarizzati hanno potuto presentare istanza al fine di ottenere un supporto per le spese scolastiche sostenute per i propri figli ( mensa, abbonamenti AST, buoni libri e quant’altro necessario a garantire il diritto allo studio); tali contributi saranno erogati a breve.

In vista dell’approssimarsi del Natale, l’Amministrazione Comunale intende dare ulteriore sostegno alle famiglie colpite da questa emergenza, attraverso l’assegnazione di un buono spesa da utilizzare presso i supermercati che hanno aderito all’iniziativa dell’aprile scorso.

L’importo dei buoni alimentari sono i seguenti:

150 euro a nucleo familiare composti da 1 persona;

250 euro a nucleo familiare composti da 2 persone;

350 euro a nucleo familiare composti da 3 persone;

450 euro a nucleo familiare composti da 4 persone;

550 euro a nucleo familiare composti da 5 o più persone;

Pertanto, sabato 28 novembre 2020, sarà pubblicato l’avviso pubblico con scadenza l’11 dicembre 2020, per consentire ai cittadini di poter presentare istanza.

Un piccolo segnale di vicinanza e di attenzione verso i cittadini meno fortunati, con la speranza che questo Natale, anche se diverso, possa essere comunque sereno per tutti.

Salva