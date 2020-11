I positivi in isolamento domiciliare nel Ragusano sono 2718

Sono 2718 (+43 rispetto a ieri) i positivi in isolamento domiciliare al covid in Provincia di Ragusa. A questi vanno aggiunti 16 pazienti asintomatici o paucisintomatici ricoverati in Rsa a Ragusa perchè hanno bisogno ancora di assistenza.

Ecco i dati delle persone in isolamento domiciliare suddivisi per comune: Acate 89 (+11), Chiaramonte 37 (-2), Comiso 371 (+21), Giarratana 29 (-8), Ispica 84 (-9), Modica 341 (+10), Monterosso Almo 19 (+1), Pozzallo 146 (-5), Ragusa 575 (+13), Santa Croce 56 (-4), Scicli 91 (+4), Vittoria 819 (+6), 51 da fuori provincia. Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 76.934 test (+733) di cui 60.882 tamponi molecolari e 16.052 test sierologici. Al momento non disponibili i dati relativi ai ricoveri.

Salva