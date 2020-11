Rifacimento strade interpoderali, altri 50 milioni di euro

L’on. Orazio Ragusa, nella qualità di presidente della commissione Attività produttive all’Ars, aveva rivolto un invito all’assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, affinché prendesse in considerazione la possibilità di ampliare il plafond delle somme messe a disposizione per la sottomisura 4.3 che contempla il sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura con riferimento alla viabilità interaziendale e alle strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali. “Le somme a disposizione, infatti – sottolinea l’on. Ragusa – ammontavano a 25 milioni di euro. Ora, invece, sarà possibile contare complessivamente su 75 milioni di euro visto che sono stati messi a disposizione altri cinquanta milioni di euro. La maggior parte dei progetti presentati saranno finanziati, fino al 103esimo, rispetto ai 130 che erano stati presentati e ritenuti ammissibili ai finanziamenti. In provincia di Ragusa, sono rientrati nel contesto di questo percorso dei finanziamenti quasi tutte le strade interpoderali per cui era stato presentato un progetto specifico. Ringrazio l’assessore Edy Bandiera per avere accolto la mia richiesta così come il Governo regionale guidato dal presidente Nello Musumeci che ha dato ancora una volta prova di grande attenzione verso le problematiche riguardanti il mondo agricolo”.

