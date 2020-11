Pelligra (Sviluppo Ibleo): “Ancora niente ristori ai vittoriesi”

“La città di Vittoria continua a operare nel contesto di un Paese diviso come mai era accaduto prima. Da un lato quelli che hanno il posto fisso, la malattia pagata e lo stipendio garantito. Dall’altro il resto dei cittadini, il mondo delle partite Iva, gli autonomi, quelli che non hanno un’entrata sicura e ora tirano a campare. Purtroppo, questa è la cruda realtà. E basta fare una passeggiata per le vie della nostra città, nelle periferie, nelle campagne, per capire lo stato d’animo del territorio”.

Lo afferma il segretario cittadino del Movimento politico Sviluppo ibleo, Biagio Pelligra, che conosce in maniera approfondita le dinamiche della propria città. “Qui a Vittoria – spiega – ho ascoltato le storie di decine di persone. Gente perbene che ogni mattina si alza e non sa se riuscirà più a riaprire la saracinesca del proprio locale, del proprio negozio, del proprio ufficio. Stiamo parlando di gente che lotta quotidianamente con la vulnerabilità del mercato agricolo. Per questo, noi del coordinamento del Mpsi abbiamo più volte chiesto, e ritorniamo a farlo rivolgendoci ai rappresentanti politici e istituzionali di questo territorio, che servono risposte e “aiuti concreti”, garantendo soprattutto gli autonomi. Si ravvisa la necessità di aiuti seri e veloci, non chiacchiere, comunicati, interviste e bla bla bla vari, ma segnali visibili che arrivino alle famiglie. Subito. E questo lo diciamo perché dei ristori previsti da Conte e dai suoi ministri finora non c’è traccia”.

