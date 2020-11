Confesercenti Ragusa invita a donare il plasma iperimmune

“Rivolgo un appello a donare il plasma a tutti coloro i quali hanno contratto l’infezione da Coronavirus e che hanno già formato gli anticorpi”. Così Massimo Giudice, direttore di Confesercenti Ragusa, negativizzatosi di recente dal Covid -19 e che proprio ieri ha donato il suo plasma che sarà destinato ai pazienti ancora in fase di malattia.

“Donare il plasma in questa fase d’emergenza e di grande necessità – dice Giudice – è molto importante per permettere la guarigione dei tantissimi pazienti che purtroppo si trovano negli ospedali del territorio a lottare contro un nemico invisibile ed insidioso. Possono donare il plasma sia coloro i donatori Avis che hanno contratto il virus e hanno formato gli anticorpi documentato dalla positività del test sierologico e dalla negatività del tampone nasofaringeo ma anche i convalescenti non donatori che hanno contratto l’infezione da Coronavirus e che dopo la guarigione hanno documentato la presenza sierologica di anticorpi Covid -19 e tampone nasofaringeo negativo. Sono ancora pochissime le persone che si sono recate a donare il plasma e questo lascia un po’ d’amaro in bocca. Andate a donare, se potete, si tratta di un piccolo ma importante gesto di solidarietà e di amore nei confronti del prossimo”.

“Per effettuare la donazione del plasma è importante la prenotazione – dice Giovanni Carbonaro, presidente dell’Avis comunale di Vittoria- al numero 0932 866930. Può donare anche chi non ha mai donato prima iscrivendosi all’Avis. L’iscrizione è necessaria per accertare il buono stato di salute del donatore. Faranno la visita con il medico, l’ECG da noi e il prelievo; appena ricevuta l’idoneità potranno donare il plasma iperimmune e rimanere soci donatori. Donare è il gesto d’amore più grande verso il prossimo”.

