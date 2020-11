Scicli. Si illuminano la Tenenza dei Carabinieri e San Matteo

La Tenenza dei Carabinieri di Scicli avrà una stanza dedicata all’ascolto protetto delle donne vittime di violenza

Il prossimo 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, avrà inizio la campagna internazionale “Orange the world” che prevede lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione, della società civile e dei media, con cui si coloreranno simbolicamente di arancione (colore simbolo scelto per un futuro senza violenza) edifici, monumenti e strade.

L’Arma dei Carabinieri aderirà all’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta in Italia dal Soroptimist International, e per la giornata del prossimo 25 novembre sarà illuminata la Sede della Tenenza di Scicli che a breve, ospiterà una Stanza tutta per sé, ovvero un luogo dedicato all’ascolto protetto delle donne vittime di violenza e delle fasce deboli che si rivolgono con fiducia ai Carabinieri per denunciare i reati subiti. L’impegno dell’iniziativa vede la sinergia tra il Comune di Scicli che tecnicamente renderà possibile l’evento, l’Arma dei Carabinieri e il Soroptimist Club Ragusa, che hanno fortemente voluto sottolineare con il gesto simbolico la forte attenzione al fenomeno delle vittime di violenza sulle donne e sui minori, per avvicinare un tema tanto urgente a tutta la popolazione sciclitana.

Domani, 25 novembre, anche la chiesa di San Matteo sarà illuminata di rosso per volontà dell’amministrazione comunale.

