Modica si tinge di rosso per dire no alla violenza sulle donne

Il comune di Modica aderisce all’iniziativa contro la violenza sulle donne. In occasione del 25 novembre palazzo San Domenico è stato illuminato di rosso come simbolo di lotta contro la violenza sulle donne. L’illuminazione di Palazzo San Domenico – commenta il Sindaco Ignazio Abbate – è un gesto simbolico dal significato profondo affinché ogni giorno sia un giorno senza violenza sulle donne.

Il 25 novembre è stato riconosciuto come data simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Nel 1999 è stato istituzionalizzato anche dall’Onu con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre. Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con il riconoscimento della violenza sulle donne come fenomeno sociale da combattere, grazie alla Dichiarazione di Vienna del 1993.

Anche a Scicli la chiesa di San Matteo e la tenenza dei carabinieri si tingono di rosso per Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

