Ragusa. È stato affidato il piccolo Vittorio Fortunato

La storia del piccolo Vittorio Fortunato, il neonato che il 4 novembre scorso era stato abbandonato in un cassonetto della raccolta differenziata a Ragusa, ha un lieto fine grazie ad una famiglia. Il piccolo, infatti, è stato affidato ad una coppia fuori provincia dal Tribunale per i Minori di Catania. In atto si tratta di un affidamento momentaneo. Dopo la prassi prevista dalla legge, il neonato potrà andare in affidamento.

