Di chi sono i gazebo delle scuole? Riceviamo e pubblichiamo

Sono un cittadino di Modica. , i 24 gazebo che sono stati istallati nei cortili di varie scuole di Modica, come altri cittadini vorrei sapere se sono di proprietà del comune o presi a noleggio. Per saperlo, c’è qualche responsabile del comune che ce lo può comunicare tramite codesta rete? O per saperlo si deve fare domanda al Presidente della Repubblica?

Tempo fa nel piazzale dove sostano gli autobus è stato istallato un tendone per effettuare delle commedie teatrali, e si è vociferato che il tendone era stato preso a nolo, Per tre serate il comune ha dovuto sborsare una quota di denari che poteva comprarlo, e lo stesso può verificarsi per i 24 gazzebi delle scuole.

Distinti saluti

Giovanni Amore

