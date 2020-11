25 Novembre. Modica aderisce al progetto ISTALL-A-ZIONE Zoom.

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e l’amministrazione comunale aderisce al progetto ISTALL-A-ZIONE Zoom sulla non violenza a cura di Bridge – cultural association e Matt’Officina.

L’evento on line, a cui ha dato la condivisione e la partecipazione l’associazione IPSO Facto insieme alla Rete Fuori dall’Ombra composta da quattordici realtà sociali come Ipso Facto, MDC, AISF, Coop. L’Arca, Avis Modica, Inner wheel Ragusa Contea di Modica, AMMI sez. di Modica, FIDAPA sez. di Modica, AVO di Modica, Associazione “Grazia Menicuccio”, Amnesty, Inner Wheel Monti Iblei, Lions Club Modica e Leo Club Modica, si terrà mercoledì 25 novembre p.v. alle ore 21.00 su http:// aamattofficina.org/#eventi.

Per partecipare alla riunione digitare: ID riunione: 815 8859 0159 Passcode: 635111

L’evento online analizzerà la tematica del femminicidio attraverso un’originaria violenza verso la madre terra. Assisteremo a diversi interventi che toccheranno vari linguaggi sulle tematiche della Non Violenza; INTERVENTI DI : ELEONORA PAOLETTI, Psicoterapeuta – “La comunicazione non violenta”; VERONICA RACITO, Cantante – “ Fui io a sopportare” canti Siciliani; CONCETTO CHIARENZA, Poeta, MICHELA GIUDICI, Attrice – “Annabel” Monologo sul bullismo; MARTA MATTALIA, Cantante – “ Kamakya” Canti Baul Indiani; MARGHERITA PELUSO, Performer – “ La mia rivoluzione inizia dal corpo” Monologhi della Vagina; ALESSANDRA CILIO, Archeologa – “ Cose di Donne”; PAMELA VINDIGNI, Artista – “Scultura di Donna”; Artista – “Scultura di Donna”; SALVATORE GIACCONE, Agronomo – ” Progetto Saya- Permacultura”

Salva