Tri-Nations rugby:  vittoria storica dei Pumas  Vs  All Blacks

Argentini sugli scudi al Tri-Nations di rugby che si sta disputando a Newcastle in Australia. I Pumas sbalordendo tutti, grazie anche a cinque calci piazzati (due dei quali da metà campo) di Nicolas Sanchez sono riusciti nell’impresa storica di vincere il confronto con i mitici All Blacks neozelandesi per 25-15. Al loro primo importante test, hanno mostrato compattezza e resistenza in mischia e grande spirito di sacrificio, riuscendo a rimontare in 16’ i nove punti di svantaggio che li separavano dai campioni Maori. “Bene, ma potevamo fare di più” ha detto Pablo Matera, tecnico dei Pumas . “Ci ha salvati la disciplina, il rispetto degli schemi di gioco e una difesa efficace” ha concluso. Gli argentini affronteranno nuovamente gli All Blacks la prossima settimana prima dell’ultima partita del torneo contro i Wallabies australiani in programma all’inizio di dicembre.

