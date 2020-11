Sono settecento i tamponi effettuati stamattina a Modica in drive, allestito nell’area della Protezione Civile, in Contrada Michelica. Una sola persona è risultata positiva. Nonostante il tempo, afferma il Primo cittadino Ignazio Abbate, abbiamo continuato per tutta la mattina ad effettuare gli esami e così sarà anche nelle giornate di domani e lunedì. Se non si riceve una telefonata entro un’ora all’effettuazione del tampone vuol dire che l’esito è negativo. E’ possibile avere la documentazione cartacea rivolgendosi al proprio medico di famiglia

Salva