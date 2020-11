Ragusa. Possibilità per 250 persone di fare il tampone gratuito

Il sindaco Peppe Cassì ha ricevuto comunicazione da parte degli organizzatori dello screening in atto che prevede la possibilità di fare tamponi a docenti, personale scolastico, familiari e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che sono disponibili circa 250 tamponi per chiunque volesse effettuare il test al di fuori del target previsto.

Il servizio, gratuito, avrà le stesse modalità di accesso, su prenotazione nelle giornate di oggi pomeriggio, domenica e lunedì nel piazzale del Teatro Tenda, con modalità drive in.

Salva