Proficua riunione dipartimenti Lega Ragusa

Proficua riunione ieri in videoconferenza con i rappresentanti dei dipartimenti della Lega della provincia di Ragusa. Insieme all’on. Nino Minardo hanno partecipato , l’assessore regionale ai Beni culturali , Alberto Samonà, Igor Gelarda responsabile regionale dei dipartimenti e Matteo Francilia responsabile regionale enti locali. I dipartimenti sono rappresentati da professionisti di vari settori che vanno dalle infrastrutture, alla sanità, economia, scuola, famiglia, giustizia, pari opportunità, agricoltura, immigrazione, difesa del cittadino, identità siciliana, ecc. 23 aree tematiche che hanno l’obiettivo di elaborare progetti ed affrontare le criticità in ambito provinciale. Una visione a 360 gradi sui temi più urgenti da sostenere per il nostro territorio . I dipartimenti sono la prova tangibile di una Lega che attraverso persone che conoscono bene il territorio vogliono dare un contributo concreto ai fini della ripresa e del rilancio del nostro territorio soprattutto in questo momento particolarmente delicato causato dall’emergenza sanitaria. Elemento essenziale dei dipartimenti è l’impegno per garantire il necessario raccordo tra cittadini e i rappresentanti operanti nell’ambito delle istituzioni.

