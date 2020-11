Ispica, l’amministrazione comunale lavora sulla viabilità

E’ stato posto un ulteriore e importante tassello del progetto per una Città migliore che l’Amministrazione Leontini intende realizzare a Ispica.

Questa volta l’attenzione è stata rivolta alla viabilità nelle sue diverse sfaccettature: fluidità, sicurezza, efficienza, equilibrio tra le esigenze dei cittadini e quelle dei commercianti.

Tra i vari interventi, che saranno posti in essere, i principali sono:

istituzione di soste a tempo limitato in Corso Garibaldi, in tal modo ci sarà una maggiore rotazione di utilizzatori e maggiore disponibilità di parcheggi liberi. Sarà più facile trovare parcheggio per il cittadino che dovrà recarsi al centro presso attività commerciali, banche, ufficio postale, ecc…;

studio per una maggiore fruibilità veicolare su alcune principali vie della città: lo studio riguarderà soprattutto la via Roma e la parte alta della via XX Settembre;

dissuasori di velocità e attraversamenti pedonali rialzati: questi saranno previsti, nel rispetto delle norme, in Via Duca degli Abruzzi, Via Vittorio Veneto e Via Sulla;