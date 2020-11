Ragusa. Si consegnano lavori di recupero Vallata Santa Domenica

Saranno consegnati domani, venerdì 20 novembre, i lavori di recupero della Vallata Santa Domenica a Ragusa.

L’opera pubblica verrà realizzata dall’impresa edile Garofalo Claudio di Modica che si è aggiudicato l’intervento per l’importo di € 25.468,93 con il ribasso del 30% su una base d’asta di € 34.931,55.

Il progetto è stato redatto dal libero professionista, architetto Salvatore Digrandi mentre Rup e direttore dei lavori sono rispettivamente i tecnici comunali, architetto Emanuele Scalone e geom. Lorenzo Cascone.

Le opere da eseguire riguarderanno la riapertura dei percorsi pedonali, il rifacimento delle staccionate in legno, la sistemazione delle acque bianche, il ripristino dell’impianto di illuminazione e di alcuni muretti a secco.

“L’appalto – dichiara l’assessore al centro storico Ciccio Barone – ci consentirà di recuperare un percorso naturalistico di straordinaria bellezza all’interno della Vallata Santa Domenica, un “fiume verde” che unisce il centro storico di Ragusa ed Ibla, da Piazza Carmine a Largo San Paolo, valorizzando anche le necropoli, i torrenti e la ferrovia che potranno essere ammirate all’interno della vallata. L’intervento, che abbiamo programmato con il sindaco Cassì viene realizzato grazie alla Legge su Ibla, Piano di spesa 2018. Per definire il progetto che andremo a realizzare, esaminato ed approvato all’unanimità dalla Commissione Centro Storico, abbiamo più volte eseguito diversi sopralluoghi con la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa a cui va un particolare ringraziamento per la preziosa collaborazione”,

