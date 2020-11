I circoli Cittadini di Fratelli d’Italia di Comiso e Scicli ringraziano il Sindaco Giannone di Scicli e il Sindaco Schembari di Comiso, per aver, entrambi i sindaci, sollecitato la riattivazione, alle autorità competenti, dell’ospedale Busacca di Scicli e e dell’ospedale Regina Margherita di Comiso. I due circoli di Fratelli d’Italia avevano sollecitato la riapertura dei due nosocomi inutilizzati da tempo, per sopperire alla carenza di posti letto ospedalieri che la nostra provincia sta soffrendo. Siamo felici, dichiarano i coordinatori dei circoli, Margherita Gintoli di Scicli e Giancarlo Scrofani di Comiso, di poter constatare che davanti all’emergenza, di fronte alla salute della città, anzi

della provincia tutta, non esiste colore politico. Dunque, concludono, il Busacca ed il Regina Margherita saranno per la nostra provincia l’ancora di salvezza.

