Calcio giovani. Nuovo Direttore Area Tecnica alla Sportispica

La società Sportispica, affiliata Genoa CFC, ha un nuovo Direttore dell’Area Tecnica.

Si tratta di Domenico Monaca che va ad affiancare il Direttore Sportivo Gianni Ragusa.

Monaca, 24 anni, vanta già un ottimo curriculum.

Laureato in Management dello Sport e delle Imprese Sportive ( conseguendo anche un master), possiede un master anche per Osservatore Calcistico (è stato formato da Filippo Galli e Massimo Donati).

Ex arbitro di calcio, appartenente alla sezione A.I.A. di Siracusa, ha collezionato più di 250 gare tra cui molti big match siciliani.

Ha collaborato come dirigente, allenatore e preparatore atletico di società calcistiche limitrofe tra cui proprio la Sportispica che lo ha segnato e formato professionalmente e tecnicamente.

Inoltre ha avuto modo di essere selezionato e di svolgere un tirocinio come osservatore calcistico all’Accademia Internazionale di Calcio, collaborando con profili come Beppe Bergomi iniziando a cercare giovani promesse da presentare ai grandi club.

“Domenico Monaca è un amico, conosce bene l’ambiente Sportispica ed ha dimostrato, nel corso della sua carriera, grandissima professionalità e preparazione. E’ per me un piacere accoglierlo di nuovo in Società – commenta il Presidente Orazio Monaco – siamo certi che la sua esperienza e la sua competenza specifica saranno preziose per gestire al meglio il futuro della nostra scuola calcio e il settore giovanile che punta a raggiungere da sempre grandi obiettivi”.

