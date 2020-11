Basket, Ragusa. Fissati i recuperi delle due prime partite

Sono stati fissati due recuperi delle partite della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket rimandate negli scorsi giorni: si tratta di Broni-Ragusa, valida come sesta giornata di campionato, che si giocherà il 2 dicembre alle ore 20,30 e Ragusa-San Martino di Lupari, valida come settima giornata ed in programma invece il 16 dicembre alle ore 16,30. In via di definizione il recupero della quinta giornata tra Ragusa e Vigarano e dell’ottava giornata tra Sesto San Giovanni e Ragusa.

