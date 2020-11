Vittoria, carenza idrica. Pd: “Alcune questioni ancora insolute”

“Torniamo, purtroppo, a confrontarci con il problema dei problemi per la città di Vittoria, la carenza idrica. Prendiamo atto che, così come richiesto dal nostro partito nei giorni scorsi, la Commissione straordinaria ha comunicato alla città quali sono i motivi contingenti che determinano la penuria d’acqua. E’ il caso dei disservizi delle ultime ore in ordine ai quali si sono resi necessari interventi di manutenzione straordinaria degli impianti gestiti da Siciliacque Spa. E però, è necessario trovare una soluzione immediata per le famiglie che, non potendo muoversi da casa perché tutti contagiati dal coronavirus e non avendo dimestichezza con le email da inoltrare al front office, quando fanno i conti con i rubinetti asciutti non sanno a chi rivolgersi per richiedere un’autobotte. Una situazione delicata che inviterei la Commissione straordinaria, attraverso gli appositi uffici, a valutare con la dovuta attenzione”. E’ quanto chiede il segretario cittadino del Pd, Giuseppe Nicastro, dopo una serie di segnalazioni in tale direzione, non dimenticando che, tuttora, la città è zona rossa e che, quindi, tutto risulta essere più difficile, compresa la gestione delle contromisure per contrastare i disservizi idrici. “Trovarsi senz’acqua e per di più contagiati e all’interno di una zona rossa – continua Nicastro – è una somma di fattori assolutamente negativi che rendono complicato tutto. Già rimanere senza una goccia del prezioso liquido è qualcosa di fastidioso in tempi normali, figuriamoci in specifiche condizioni e in tale contesto storico. Occorre fare ancora di più per assicurare ai cittadini vittoriesi quelle risposte che tutti si attendono. Abbiamo preso atto, nei giorni scorsi, dello sforzo compiuto dalla Commissione straordinaria per cercare di garantire dei servizi in più ma riteniamo che ancora non basti. Infatti, si registrano situazioni davvero molto complesse rispetto a cui è necessario un intervento straordinario ed efficace. Valgono, poi, le indicazioni contenute nella piattaforma del movimento Acqua bene comune che è sempre bene rinverdire. Auspichiamo che si possa proseguire lungo una direzione sostenibile per fare in modo che tale pesante problematica possa essere sempre più attenuata”.

