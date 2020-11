Covid e liti politiche. Ragusa in Movimento: “Bisogna fare squadra”

“La gravità della situazione che Ragusa sta attraversando imporrebbe maggiore cautela e prudenza verbale, soprattutto da parte dei rappresentanti politici. E, invece, c’è chi continua, strumentalmente, ad utilizzare una pesante questione come la pandemia per attaccare, con motivazioni infondate, l’amministrazione comunale. L’ultimo caso, quello del segretario cittadino del Pd, deve farci riflettere. Ma, soprattutto, deve servire da monito perché, nella foga di criticare, si finisce di perdere di vista quello che deve essere il bene comune, vale a dire il benessere della cittadinanza”. E’ quanto afferma il presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, il quale stigmatizza gli interventi di alcuni esponenti dell’opposizione. “Sia chiaro – continua Chiavola – non ho niente da insegnare a nessuno, soprattutto a chi fa politica da molti più anni di me. Però, quando i toni diventano così esasperati, pur a fronte di una situazione talmente complessa come quella che stiamo vivendo, si rischia di ingenerare confusione tra la gente che è poi proprio quella cosa che ciascuno di noi dovrebbe evitare. Mi dispiace che il segretario Calabrese sia incorso in questa topica, con riferimento all’accusa, infondata, rivolta al sindaco circa la richiesta di convocazione alla prefettura del comitato per l’ordine e la sicurezza. E’ necessario, piuttosto, che tutti assieme, in questo momento, si faccia squadra per portare avanti una serie di proposte nell’interesse univoco dei ragusani. I quali hanno bisogno di certezze e non certo di sentire i vari esponenti politici che litigano, per motivi non fondati tra l’altro, con l’amministrazione comunale. Tutto questo non fa bene alla nostra città”.

