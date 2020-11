Fisascat Cisl. A Ragusa lo sciopero dei lavoratori Multiservizi

In piazza per manifestare contro il mancato rinnovo di quel contratto vecchio ormai di ben sette anni e mezzo. Sono i lavoratori Multiservizi che questa mattina, rappresentati dalla Fisascat Cisl Ragusa Siracusa, guidata dal segretario territoriale, Salvatore Scannavino, hanno manifestato il loro malessere nei due capoluoghi di provincia.

“In questo momento così difficile per l’economia nazionale – ha detto la segretaria generale della categoria, Teresa Pintacorona – questi lavoratori restano invisibili. Senza contratto da molto tempo e mai un euro di aumento.

A Siracusa e Ragusa abbiamo portato in piazza tutto il malessere di queste donne e di questi uomini che continuano a lavorare per imprese private e cooperative che, durante la pandemia, hanno aumentato i loro fatturati. La Fisascat Cisl territoriale ha aderito a questa giornata di mobilitazione nazionale.

Da febbraio sono in trincea esattamente come il personale sanitario, – ha concluso la Pintacorona – e spesso senza dispositivi di protezione adeguati. Adesso è il momento di riconoscere per intero la loro dignità di lavoratori.”

