Ragusa. Approvazione schema di massima PRG. Parla Ilardo

Il Consiglio Comunale di Ragusa nella seduta di ieri pomeriggio, svoltasi da remoto, ha approvato lo schema di massima del Piano Regolatore Generale. Piena soddisfazione viene espressa dal presidente del massimo consesso, Fabrizio Ilardo che dichiara:

“In un anno pieno di difficoltà a causa della pandemia, in presenza o da remoto l’attività del Consiglio comunale non si è fermata; e di questo voglio innanzitutto ringraziare il personale degli uffici e tutti i consiglieri.

Sono fiero e onorato di presiedere un civico consesso che con serietà continua a dare risposte a una città che oggi come non mai ha bisogno di trovare concretezza nelle Istituzioni.

Dopo troppi anni di attesa e infiniti dibattiti, afferma Fabrizio Ilardo, questo Consiglio comunale ha ieri approvato lo schema di massima del Piano Regolatore Generale; un documento preziosissimo per disegnare il futuro di Ragusa, che può quindi avviarsi ora alla fase conclusiva del suo iter procedurale. Al di là dell’appartenenza politica, è un importante risultato per tutta la città”.

