Chiavola(PD Ragusa): “Cassì chieda a Musumeci istituire zona rossa”

“Mentre il sindaco di Ragusa si prende qualche giorno di tempo prima di decidere, gli ricordiamo che non c’è più tempo e che è necessario mostrare da subito gli attributi politici. L’allarme lanciato, tra l’altro, dal suo stesso assessore alla Salute, nella seduta di martedì scorso del Consiglio comunale, non ammette tentennamenti. I posti in Rianimazione, all’ospedale Giovanni Paolo II, sono in fase di esaurimento. Che cosa aspettiamo dunque? Sia decretata subito la zona rossa nella nostra città, Cassì lo chieda con urgenza al governatore Musumeci”. E’ il senso dell’appello che il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, rivolge questa mattina al primo cittadino affinché valuti in maniera seria la gravità della situazione e si muova di conseguenza. “Ci sono tutti i presupposti – continua Chiavola – affinché la nostra città, al pari di Vittoria, sia decretata “zona rossa”. I contagi continuano ad aumentare in maniera vertiginosa: nella nostra città sono identici o superiori addirittura a quelli di Vittoria quando è stata dichiarata “zona rossa”. Le strutture sanitarie sono sempre più in grave sofferenza. Così non si può andare avanti. Tra l’altro, il sentire comune delle famiglie della nostra città è assodato: in molti chiedono di chiudere le scuole, provvedimento che, è ovvio, il sindaco non può prendere ma che diventerebbe automatico con l’attivazione della “zona rossa”. Ci troviamo in una situazione complicata, sono necessari provvedimenti anche impopolari ma che consentirebbero di tutelare al massimo la salute dei ragusani. Cassì si muova adesso, dopo potrebbe essere già tardi

