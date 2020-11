Il comisano Liuzzo nominato nel comitato nazionale Italia Viva

Declinare ancora con maggiore forza l’attività politica partendo dai territori al fine di sostenerne le vocazioni, fornendo ipotesi progettuali che consentano, a livello politico, di inquadrare una visione del futuro sostenibile con scelte non più rinviabili. E’ il leit motiv dell’azione che, in provincia di Ragusa, intende portare avanti Italia Viva anche dopo che il comisano Salvo Liuzzo è stato nominato come componente del comitato nazionale, l’organo preminente di organizzazione e indirizzo politico del partito, composto da 25 donne e 25 uomini. Un riconoscimento prestigioso, ancor più per il fatto che i componenti del comitato nazionale, in Sicilia, sono in tutto tre, Liuzzo compreso. “E’ per me un grande onore – afferma quest’ultimo – ricoprire un ruolo politico di tale portata. Sono contento ed entusiasta e sono pronto ad impegnarmi al massimo per l’intera provincia di Ragusa e per la mia regione. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia persona compiendo una scelta politica che deve rappresentare l’inizio di un percorso destinato a portarci ad interloquire con tutte le realtà della nostra area per cercare di capire in che modo si può intervenire per sanare le varie problematiche che di volta in volta saranno sottoposte alla nostra attenzione. In questo delicato momento storico, la pandemia ha focalizzato, com’era naturale che fosse, tutte le energie. Ma non dobbiamo dimenticare il resto. Non dobbiamo dimenticare che ci sono tante questioni, che attengono i campi più svariati, e penso ad esempio all’agricoltura piuttosto che al nodo infrastrutturale, che ancora rimangono senza risposta. Ecco, siamo pronti a fare la nostra parte”.

Salvo Liuzzo è pronto a interagire con la coordinatrice provinciale di Italia Viva, Marianna Buscema, per rilanciare, su base locale, l’organizzazione del partito. “Vogliamo fare in modo – chiarisce Buscema – che Italia Viva possa aggregare tutte le persone di buona volontà che intendono la politica come servizio per la risoluzione delle criticità emergenti in svariati campi. Nel complimentarmi con l’amico Salvo Liuzzo per la prestigiosa nomina, mi ritengo, sin da ora, pronta a rimettere in piedi un percorso finalizzato a garantire radici salde e ferme all’azione del nostro partito in provincia di Ragusa”.

