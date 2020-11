Ragusa. Consiglieri Pd chiedono estensione zona rossa in Provincia

Il Partito Democratico della provincia di Ragusa esprime profonda preoccupazione per la costante crescita della curva dei contagi da Covid-19 nel territorio provinciale e chiederà ai propri esponenti nei Consigli comunali dei dodici comuni di presentare degli ordini del giorno con i quali chiedere a Musumeci l’istituzione della zona rossa per l’intera provincia di Ragusa”. Lo annuncia il segretario del PD della provincia di Ragusa, Bartolo Giaquinta, sindaco di Giarratana.

“A dieci giorni dall’istituzione della zona rossa nel comune di Vittoria – spiega Giaquinta – poco è cambiato, anzi: a dirla tutta i contagi invece di arrestarsi sono aumentati, così come continuano ad aumentare anche negli altri comuni e, a breve, il sistema sanitario della nostra provincia non sarà più in grado di far fronte all’emergenza. La provincia di Ragusa è già quella col più alto numero di contagi in proporzione alla popolazione rispetto al resto della Sicilia – conclude – e serve adesso un intervento deciso e tempestivo per arginare l’emergenza”.

Salva