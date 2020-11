Monterosso Almo. Screening volontario anti Covid

I consiglieri comunali di minoranza chiedono la possibilità a Monterosso di effettuare uno screening volontario per la somministrazione dei tamponi. “ Ieri mattina, 10 novembre, presso l’Asp di Ragusa si è svolto un incontro alla presenza del direttore generale Aliquò, del responsabile CISL del settore, Paolo Buscema, e del dottore Salvatore Ragusa. Nell’incontro si è convenuto, vista la disponibilità dei medici di base locali, di affiancare degli infermieri e di procedere nel più breve tempo possibile allo screening volontario attraverso la somministrazione di tamponi.Ci risulta che in tarda mattinata anche il sindaco si è recato presso gli uffici dell’asp per cui aspettiamo eventuali ulteriori chiarimenti sulla tempistica e l’organizzazione di tale importante servizio. Un servizio che si è reso indispensabile tenendo conto degli ultimi avvenimenti che la nostra comunità sta vivendo. Senza voler fare allarmismo o terrorismo comunicativo , ma guardando con gli occhi della realtà, temiamo che la situazione possa peggiorare e sfuggirci di mano, ed occorre agire subito per scongiurare tutto ciò, pertanto accogliamo con favore che la richiesta del gruppo di minoranza di procedere immediatamente con questo screening volontario è stata presa in considerazione ed accolta.. Auspichiamo tempi celeri.”

Salva