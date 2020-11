Scoglitti. Potenziamento impianto depurazione e rete fognaria

Novità importanti nel settore ambientale a Vittoria.

Grazie al lavoro incessante della Commissione Straordinaria e degli organi burocratici del Comune, nell’ambito del finanziamento del progetto di adeguamento del Depuratore di Contrada Mendolilli in via di elaborazione a cura del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, si è ottenuto anche l’ampliamento della rete fognaria di Scoglitti.

Nei giorni scorsi infatti il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, Maurizio Giugni, con specifica nota che impegna il Responsabile Unico del Procedimento, in esito alle positive interlocuzioni avviate nei mesi scorsi, ha accolto la proposta della Commissione straordinaria ed ha disposto la progettazione e la realizzazione di ulteriori 26 km di rete fognaria, in deciso ampliamento rispetto ai circa 8 km già previsti nel progetto preliminare redatto nel 2015 dall’Amministrazione dell’epoca.

I quartieri di Scoglitti interessati alle nuove condotte sono: Costa Fenicia, Cammarana e Baia Dorica più le zone circostanti.

L’opera impegnerà ulteriori 6,5 milioni di euro rispetto al finanziamento iniziale, portando a circa 16 milioni l’investimento complessivo per l’impianto di depurazione e le reti connesse di tutta la città di Vittoria.

Il Responsabile unico del procedimento incaricato dal Commissario Unico, ingegnere Cecilia Corrao, ha comunicato di aver già disposto ai progettisti l’esecuzione della necessaria attività tecnica e quindi entro qualche mese si potrà avere il progetto esecutivo dell’intera opera.

Considerato che mediamente occorrono 6 mesi per l’acquisizione dei visti e dei pareri sul progetto esecutivo e considerati i tempi della gara, si può ritenere che fra circa un anno potranno iniziare i lavori.

“L’opera consentirà di realizzare un servizio e un investimento importante per la realtà di Scoglitti, ciò sia sul piano ambientale che sul piano economico. Si tratta infatti di un investimento destinato a migliorare nel breve termine la salubrità delle acque marine a tutto vantaggio della ricettività dell’area.

Un altro importante passo si concretizza, per il territorio di Vittoria, verso il rispetto della normativa ambientale, per il rilancio dell’economia del territorio anche sotto il profilo turistico e la tutela della salute pubblica” ha dichiarato la Commissione straordinaria.

