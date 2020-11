Prolungata al 17 novembre la “Zona Rossa” a Vittoria

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con l’ordinanza n.56 del 9 novembre ha prorogato la “Zona Rossa” in città fino al 17 novembre. Rimango in vigore tutti i divieti precedentemente imposti. Coloro che non rispetteranno gli obblighi previsti verranno sanzionati a rigore di legge.

Salva