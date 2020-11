Ragusa. Completata sistemazione dei marciapiedi di via Lupis

Con la sistemazione del largo marciapiede di un tratto di Via E.C. Lupis, angolo via Mongibello, si sono conclusi oggi anche gli interventi programmati del secondo dei tre cantieri di lavoro del Comune di Ragusa riservati a disoccupati che sono stati finanziati dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 341.000 euro.

Stamane il sindaco Peppe Cassi e l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida, accompagnati dal presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, hanno effettuato in Via E.C. Lupis un sopralluogo per verificare i lavori eseguiti dal cantiere di lavoro che ha visto impegnati un direttore di cantiere, un istruttore di cantiere, un muratore e 15 disoccupati.

L’intervento eseguito ha riguardato la sistemazione complessiva del marciapiede alberato prospiciente lo slargo in cui opera l’associazione Anffas di Ragusa. Oltre alla messa in sicurezza della ringhiera che è stata pitturata assieme alle panche in ferro esistenti, sono stati piantumati nuovi alberi da ombra che sono andati a sostituire i vecchi alberi di pino le cui radici che nel corso degli anni avevano divelto le mattonelle del marciapiede che è stato nuovamente pavimentato.

“Questo piccolo progetto che vi ha visto impegnati per diverse giornate – ha detto il sindaco Pappe Cassì rivolgendosi agli operatori del cantiere di lavoro nel corso del sopralluogo – è servito a realizzare un intervento semplice e significativo che dà oggi un aspetto molto decoroso ad un angolo della nostra città”.

“Le opere che i due cantieri di lavoro hanno realizzato e quella che il terzo cantiere sta eseguendo riguardante la sistemazione del parco giochi di via Portovenere a Marina di Ragusa – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – sono state individuate dal mio assessorato che ha programmato la manutenzione di diversi spazi ed aree pubbliche della città e la sistemazione dei marciapiedi laddove le radici degli alberi hanno provocato danni alla pavimentazione”.

