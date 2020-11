“Siamo sinceramente basiti per quanto accaduto. Esprimiamo la massima solidarietà a Francesco Cannizzo il cui asilo nido, che si trova lungo lo stradale per Scoglitti, è stato vandalizzato oltre a essere stato preso di mira dai ladri”. E’ quanto afferma il segretario politico dell’associazione Reset, Alessandro Mugnas, che interviene anche a nome del candidato sindaco di Vittoria, Salvatore Di Falco, e di tutte le liste della coalizione che lo sostengono. “E’ assurdo quanto accaduto – continua il documento – ancora di più perché ci troviamo all’interno della cosiddetta zona rossa. I malviventi hanno causato ingenti danni. E poi si ha la sensazione che sia stato uno sfregio rivolto proprio all’indirizzo di Cannizzo. Lo testimonia il fatto che i malviventi hanno banchettato sulla sua scrivania. Chiediamo un forte aiuto e una concreta risposta da parte delle forze dell’ordine e da parte della Prefettura di Ragusa. In un momento così particolare, in cui le persone per bene che rispettano le regole, dal coprifuoco alla limitazione dei movimenti, non devono essere costretta a fare i conti con gli avvoltoi e le carogne che restano in giro e che non trovano niente di meglio da fare se non distruggere tutto ciò che chi cerca di lavorare prova con fatica a mantenere in piedi. La delinquenza che interessa da vicino il territorio cittadino non può essere accettabile, a maggior ragione in questa fase. Anche il pericolo furti è da tenere in debita considerazione, per Vittoria, in tale periodo di lockdown con le numerose attività chiuse al pubblico o le seconde case che rischiano di essere prese di mira. Chiediamo un’attenzione supplementare”.

