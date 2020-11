Ragusa. Si realizzano rampe per favorire attraversamento disabili

Sono iniziati in via Roma i lavori di realizzazione di alcune rampe per facilitare l’attraversamento stradale dei disabili a Ragusa. Tale intervento fa seguito all’approvazione di una determinazione dirigenziale con la quale viene affidato alla ditta Battaglia Group di Ragusa, che ha presentato un offerta di € 8.000,00 Iva inclusa, il servizio di fornitura e posa in opera di materiale edile per la realizzazione nei marciapiedi di n. 7 rampe di attraversamento della sede stradale da parte dei disabili.

Dopo aver già realizzato una rampa su un marciapiede di via Archimede, si sta procedendo dunque ad eseguire analogo intervento in via Roma, dove sono previste quattro rampe e ne sono in programma anche altre due in via Carducci.

“Questo intervento – dichiara l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono – rientra tra quelli previsti nel documento del Bilancio partecipativo 2019 ed individuato tra le proposte progettuali pervenute che sono state selezionate da una commissione composta da dirigenti e tecnici comunali, che ha tenuto conto delle diverse aree tematiche che l’Amministrazione comunale ha scelto ed indicate nell’avviso pubblico rivolto alla città”.

Salva