Modica. Firmato contratto del servizio dei parcheggi a pagamento

Questa mattina è stato firmato il contratto che sancisce l’ingresso della nuova società nel servizio di parcheggio a pagamento. Dopo il lungo e complesso iter burocratico fatto di ricorsi e contro ricorsi, finalmente il servizio della sosta a pagamento è stato assegnato all’Ati NAM3 ed Elicar Parking Srl. La nuova ditta avrà adesso un limite massimo di 60 giorni per avviare concretamente il nuovo servizio. Insieme alla gestione delle cosiddette “strisce blu” è compresa anche la gestione con annessa ristrutturazione del parcheggio di Viale Medaglie d’Oro. Per quest’ultima opera i giorni a disposizione della Ditta saranno 180. Verranno installati su tutto il perimetro delle strisce blu 37 parcometri di ultima generazione che permetteranno il pagamento anche attraverso smartphone scaricando l’ app. Verrà realizzata tutta la nuova segnaletica, sia orizzontale che verticale. Inoltre verranno piazzati dei totem multimediali dove sarà possibile consultare i servizi a disposizione e conoscere gli stalli liberi per il parcheggio. In viale Medaglie d’Oro saranno installate 4 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, 2 parcometri, 15 biciclette elettriche e 2 bus navetta che, gratuitamente, faranno la spola con Piazzale Falcone Borsellino effettuando varie fermate lungo il tragitto. A disposizione del Comune verranno messi diversi componenti di arredo urbano nelle zone in cui si trovano le strisce blu. Il costo della park card rimarrà invariato rispetto ad oggi, mentre verranno creati degli abbonamenti scontati per i residenti del centro storico e per i lavoratori che operano nel centro storico. “Finalmente la Città si doterà di un servizio innovativo ed efficiente – commenta il Sindaco – che sarà in linea con quello delle Città più evolute. Purtroppo il percorso che ha portato alla firma di questa mattina è stato lungo e tortuoso per cause che non sono dipese dalla nostra volontà. Oggi, posso finalmente ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del progetto, dagli uffici di Polizia Locale diretti dal Comandante Rosario Cannizzaro, alla Giunta Municipale, in particolare l’assessore al ramo Pietro Lorefice, e ai consiglieri delle due legislature che hanno sostenuto la scelta politica del progetto”.

