La provincia di Ragusa torna a fare da sfondo per Dolce&Gabbana. La casa di moda infatti ha pubblicato sui social la nuova borsa di medie dimensioni DG Sicily58 promossa con lo sfondo della Torre Cabrera di Pozzallo, simbolo della città. Non è la prima volta che i due stilisti scelgono la provincia di Ragusa come tappa per la campagna di promozione dei loro prodotti.

