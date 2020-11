Cina. Nel 2060 sarà il paradiso dell’auto del futuro.

La Cina fungerà da capofila dell’auto del futuro? Sulla base di quanto dichiarato questa settimana dal governo cinese, diremmo di sì. Entro il 2060 – hanno detto le autorità preposte – assicuriamo l’abbattimento totale delle emissioni di CO2 nel nostro territorio. Tra l’altro il 20% dei nuovi veicoli che saranno commercializzati dalla Cina entro il 2025 saranno elettrici, plug-in e a idrogeno, contro l’attuale 5%. La crescita sarà guidata dal miglioramento della tecnologia e competitività dell’automotive cinese. Lavoreranno molto sui processi di costruzione, sull’autonomia dei veicoli a batteria (compresa l’energia solare) anche per autobus e camion. Su un totale di 28 milioni di veicoli venduti nel 2019, solo 27 mila erano alimentati a elettrico. Se fosse raggiunto l’ obiettivo, le vendite mondiali aumenterebbero del 200%. “I progressi previsti per i prossimi 40 anni saranno per la Cina, ampi e ambiziosi, ma dovrà fare i conti con la decarbonizzazione della sua economia che prevediamo sarà molto complicata”, secondo lo studio condotto dall’ Agenzia Internazionale dell’energia. E il caso di dire: chi vivrà vedrà.

