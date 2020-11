Idea Liberale e gli invisibili dell’economia a Vittoria

Nel contesto dell’emergenza Covid, in pratica da oggi entrata ulteriormente nel vivo con l’applicazione delle misure del nuovo Dpcm, occorre tutelare anche i cosiddetti invisibili dell’economia. Nella nostra città sono molti ed è essenziale tenerli in considerazione”. E’ quanto evidenzia il presidente di Idea Liberale Giuseppe Scuderi facendo riferimento a quanto accade nella città di Vittoria. “Nella previsione dei ristori per le categorie danneggiate dalle restrizioni per il Covid-19 – spiega Scuderi – è necessario tenere in considerazione anche i precari, gli ambulanti, i lavoratori più o meno in nero, che in tempi normali sarebbero ai margini del mondo del lavoro e che oggi pagano ancora di più lo scotto della pandemia. Visto che il governo ha scelto la linea del “prima la salute” ad ogni costo, riteniamo sia indispensabile attivare adeguate tutele per tutti. In quest’ottica, sarebbe interessante rivisitare il reddito di cittadinanza che, così com’è, ha fallito totalmente: però, in tempi di pandemia potrebbe essere riadattato come garanzia universale di reddito minimo. Lanciamo, dunque, questa proposta anche perché, alla luce delle varie provvidenze già deliberate da altri Comuni iblei, chiediamo alla Commissione straordinaria di valutare analoghi interventi a sostegno delle fasce più deboli. In un momento così delicato, forse, sarebbe opportuno se si registrasse una maggiore vicinanza della Commissione ai cittadini, alle associazioni, ai partiti, a tutti coloro che vogliono formulare delle proposte per migliorare e aiutare a superare questo momento così complesso”.

