Zona rossa a Vittoria. L’intervento dell’Onorevole Dipasquale

“Abbiamo appreso che il presidente della Regione ha dichiarato Vittoria zona rossa: solo martedì scorso, all’ARS, Musumeci voleva trovare un modo per superare l’ultimo DPCM e far restare aperti bar e ristoranti oltre le 18. Evidentemente s’è reso conto che qualcosa, non va. Istituire delle zone rosse, comunque, non è sufficiente se allo stesso tempo non si potenziano le strutture sanitarie con personale apposito, con medici, anestesisti e infermieri. Ovviamente serve anche avviare lo screening di massa della cittadinanza coinvolta sia con i test rapidi che con il cosiddetto “drive-in”. In ultimo, ma non meno importante, sono necessarie risorse per le partite IVA. Istituire delle zone rosse senza pensare alle conseguenze e senza prevedere un piano sanitario ed economo fa apparire il provvedimento come l’ennesimo bluff di questo Governo regionale”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commentando a caldo la notizia dell’istituzione della zona rossa per la città di Vittoria.

