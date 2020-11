Sarà possibile sin da subito presentare domanda per accedere al rimborso dei biglietti dell’autobus utilizzati per raggiungere le sedi universitarie siciliane. Con questo provvedimento la Giunta Municipale di Modica ha confermato quanto già fatto lo scorso anno accademico per venire incontro alle spese che una famiglia è costretta a sopportare per garantire l’istruzione scolastico ai propri figli. Potranno accedere al beneficio tutti gli studenti modicani regolarmente iscritti presso un ateneo siciliano che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere la propria sede di studi anche se distaccata rispetto alla centrale. Si potranno portare a rimborso fino a 2 ticket settimanali (a/r). La presentazione dei titoli di viaggio in originale dovrà avvenire con cadenza semestrale. Per usufruire di questo aiuto economico, gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo scaricabile sul sito internet del Comune di Modica e, una volta compilato, presentarlo insieme alla dichiarazione ISEE presso l’ufficio protocollo di Palazzo Campailla o nella sede distaccata di Frigintini. “Abbiamo voluto fortemente confermare questo provvedimento – dichiara il Sindaco – perché lo riteniamo molto importante per alleggerire il già pesante carico economico cui sono sottoposte tutte quelle famiglie che vogliono mantenere il proprio figlio anche durante la carriera universitaria. Il nostro vuole essere anche un piccolo ma significativo incoraggiamento a proseguire gli studi per tutti gli studenti modicani che scelgono di non abbandonare la loro terra d’origine”.

MODULO RICHIESTA RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO

Salva