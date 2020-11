Trump-Biden: rush finale sulle elezioni…di Giannino Ruzza

Fino a qualche giorno fa Joe Biden viaggiava sulla cresta dell’onda, dall’alto del suo cospicuo vantaggio (12%) sul rivale repubblicano Donald Trump. Oggi, come nel 2016, man mano che ci avviciniamo alle elezioni sta recuperando lo svantaggio; gli ultimi comizi di Trump, pare stiano convincendo gli elettori di Arizona e North Carolina e in lieve vantaggio in Iowa e Florida, considerati Stati chiave. Secondo scommettitori, sondaggisti e broker vari, il vantaggio di Joe Biden, allo stato dei fatti, si sarebbe dimezzato. Sono gli stessi che hanno toppato bellamente le previsioni, quando Trump sconfisse Hillary Clinton che già assaporava l’idea di essere la prima donna nella storia degli Stati Uniti a varcare la soglia della Casa Bianca. L’incertezza, dunque, rimette tutto in ballo. Chi invece prevede la vittoria di Trump sono gli analisti: il mercato azionario americano, che si basa sulle performance storiche. Ogni volta che gli indici di Wall Street, negli ultimi tre mesi prima del voto hanno visto un rialzo della borsa del 4%, il partito in carica ha vinto le elezioni. Dal 1932 ad oggi questa previsione si è dimostrata corretta nel 86% dei casi, ovvero, previsioni azzeccate 19 volte su 22. Una vittoria del democratico Biden verrebbe percepita negativamente dall’azionariato statunitense, per i timori fondati di una maggior tassazione e regolamentazione dei mercati sotto la sua presidenza. Bisogna fare i conti anche con questa possibilità che sotto la bandiera a Stelle e Strisce, ha la sua rilevanza. A tutt’oggi sono oltre 90mila gli elettori che hanno già espresso il loro voto per posta.

