Adiconsum Ragusa sulla commemorazione dei defunti in provincia

L’emergenza Coronavirus ci impone di ripensare gli ingressi nei cimiteri della Provincia in occasione della commemorazione dei defunti.

Nelle giornate di Domenica e Lunedì i cimiteri della provincia potrebbero trasformarsi in pericolosi luoghi di contagio da COVID, in considerazione del massiccio afflusso di cittadini che, in occasione della Commemorazione dei defunti, si recheranno a far visita alle tombe dei propri cari.

Le amministrazioni locali in questi giorni stanno predisponendo ognuno per la propria competenza e territorio regole diverse che creano confusione tra i cittadini.

La Adiconsum Ragusa appello a tutti i cittadini affinché usino tutte le precauzioni che il momento richiede, distanziamento, uso delle mascherine, gel per disinfettare le mani, assembramenti.

L’Adiconsum invita a evitare qualsiasi spostamento, ed in particolare differire la visita in una giornata feriale evitando così ogni possibile contagio.

Alle amministrazioni si raccomanda una massiccia vigilanza per evitare quanto più possibile gli assembramenti e un maggiore controllo anche sulle cerimonie religiose.

