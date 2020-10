Scicli. Didattica in presenza per studenti con diverse abilità

L’assessore all’Istruzione del comune di Scicli Caterina Riccotti comunica che a partire da mercoledì 4 novembre presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Q. Cataudella” viene attivata la didattica in presenza per tutti gli studenti disabili per n. 7 (sette) ore settimanali da distribuire in tre giorni settimanali.

Sarà possibile realizzare questa possibilità particolarmente importante per ragazzi che non sempre riescono ad accedere alle modalità della didattica distanza, grazie alla pronta applicazione, da parte della scuola, della circolare della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile del 27/10/2020 recante “Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”

La suddetta circolare, in relazione alle nuove disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, ha attribuito facoltà ai dirigenti scolastici delle scuole superiori di attivare ogni azione per garantire i servizi scolastici agli studenti disabili, nei limiti percentuali dell’autorizzato ricorso alla didattica in presenza, ovvero massimo il 25%.

“E’ un passo importante per garantire il diritto allo studio, l’integrazione e per scongiurare il rischio che a pagare il prezzo dell’emergenza sanitaria siano le persone più fragili”, dichiara l’assessore Caterina Riccotti.

