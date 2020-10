Sono stati in 19 lo scorso mercoledi ad ottenere la qualifica di acconciatura presso la sede Euroform di Modica. Sono i primi alunni che completano il primo ciclo di studi della Scuola Professionale dei Mestieri che proprio quest’anno ha cominciato il suo quarto anno di attività a Modica. Al termine del triennio, i ragazzi hanno prima sostenuto la prova interdisciplinare scritta che comprendeva quesiti di italiano, inglese e matematica prima di cimentarsi con la prova pratica, seguiti dalla coordinatrice del corso Maria Carmela Modica Belviglio. Gli studenti hanno tutti brillantemente superato le prove ed hanno ottenuto la qualifica di acconciatore. A breve inizieranno il loro quarto anno di studi che li condurrà a giugno ad una nuova e definitiva sessione di esami per ottenere la tanto ambita qualifica professionale che permetterà loro di avviare in autonomia la propria attività lavorativa. Gli studenti della classe 2020 sono provenienti da Modica, Ispica, Pozzallo e altri paesi limitrofi. A giorni toccherà anche ai loro colleghi del corso di Estetica sostenere la prova pratica per ottenere la qualifica professionale di operatori del benessere.

Salva