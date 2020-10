Messico:  video e foto su abusi sessuali su almeno 21 donne.

Il governo messicano sta collaborando con le autorità statunitensi nelle indagini su Brian Raymond un ex funzionario dell’ambasciata statunitense. Brian è accusato di aver abusato sessualmente su almeno 21 donne anche con l’utilizzo di droghe, ha detto Roberto Velasco ministero degli Esteri messicano. Brian Raymond ha lasciato il Messico all’inizio di giugno, il giorno dopo la segnalazione fatta da alcuni cittadini alla polizia di Città del Messico che una “donna nuda isterica gridava disperatamente aiuto” sul balcone del suo appartamento, che era stato affittato dall’ambasciata dagli Stati Uniti. Secondo i documenti in possesso del tribunale statunitense che gestisce il caso, sui dispositivi mobili di Raymond sono stati trovati video e fotografie di almeno 21 donne in stato di incoscienza, alcune delle quali nude. Alcune delle immagini trovate risalgono al 2011. Il direttore per il Nord America del ministero degli Esteri messicano, Roberto Velasco, ha affermato che il lavoro congiunto tra i due paesi aveva portato all’arresto dell’ex dipendente dell’ambasciata americana. Le autorità messicane stanno raccogliendo informazioni su altri possibili crimini che Brian potrebbe aver commesso nel paese. Una vicenda a tinte fosche che Brian non può aver gestito da solo.

