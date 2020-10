Consorzio Cioccolato modicano al Workshop Rete rurale nazionale

Il Direttore del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto ha partecipato al Workshop digitale “Le Indicazioni Geografiche strumento di sviluppo del territorio: buone prassi per cogliere le sfide del post 2020” , organizzato da RETE RURALE NAZIONALE – Ismea, Fondazione Qualivita e CNA.

Scivoletto ha trattato il tema “Il Primato Europeo Del Cioccolato Di Modica Igp Tra Tradizione E Innovazione”.

In 16 Slide Scivoletto ha ripercorso la storia del percorso IGP , dal 2010, anno della modifica del regolamento comunitario , con l’inserimento del cioccolato fra i prodotti ammissibili a tutela, al 2014 anno di pubblicazione della ricerca archivistica condotta da Grazia Dormiente e che ha dato certezza anagrafica al prodotto fissandone la nascita nel 1746 , e il 2018 anno di iscrizione del Cioccolato di Modica nel Registro Europeo delle IGP.

La buona pratica del Consorzio del cioccolato si è basata essenzialmente su:

Rapporto di collaborazione delle imprese produttrici, fin dalla fase della definizione del disciplinare di Produzione, assistite dalla CNA Alimentare, Organizzazione di riferimento, presieduta dal Maestro Cioccolatiere Mirco Della Vecchia, ed egregiamente diretta da Gabriele Rotini.

Rapporto con le Istituzioni locali, Regione e CCIAA del Sud Est, privilegiato il rapporto con il comune di Modica, portatore di un grande e speciale interesse per la ricaduta nel territorio di tutte le azioni di marketing attuate in collaborazione e d’intesa con il Sindaco Abbate che ha direttamente seguito l’iter dell’IGP.

Rapporto con le Istituzioni Nazionali (Mipaaf) e Comunitarie( Commissione Europea) improntato alla massima collaborazione tanto da bruciare le tappe : 2018 deposito dossier al Mipaaf, 2018 Iscrizione nel Registro europeo.

Ma le buone pratiche hanno riguardato la selezione di un Organismo di Controllo – CSQA, assai rigoroso , capace quindi di assicurare un idoneo ed eccellente controllo della qualità;

La scelta di una collaborazione attiva con la Fondazione Qualivita e con il suo Direttore Generale Mauro Rosati , che ha assistito amorevolmente il Consorzio, indicando la via per la sperimentazione del primo Passaporto Digitale applicato ad un prodotto Food, coinvolgendo il Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale si è fatto carico di elaborare un contrassegno speciale, applicato dalle imprese su ogni singola barretta, attivabile attraverso la scansione mediante l’APP Trust Your Food, anch’essa opera dell’IPZS, che consente al consumatore di controllare: Tracciabilità, Prodotto, Produttore e Consorzio

Un percorso virtuoso premiato dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha voluto dedicare al Cioccolato di Modica IGP, un francobollo; un francobollo anch’esso unico, dotato di un QRcode, attraverso il quale si attiva un video, realizzato dal Poligrafico, che promuove Modica e il suo cioccolato.

La slide finale è stata da Scivoletto dedicata alla dedica apposta nel registro d’onore del Museo del cioccolato, dal Presidente della Rai Marcello Foa “Anche da “svizzero” devo arrendermi: il cioccolato di Modica è unico, irresistibile, una vera delizia del palato! Che esperienza divina! Grazie di cuore e tanti auguri di crescenti successi in tutto il mondo!”

Il Workshop, coordinato da Fabio del Bravo dell’ISMEA, ha visto, inoltre la partecipazione, quali relatori di : Mauro Rosati – Qualivita; Enrico Bonetti – Università della Campania; Carlo Hausmann – Agrocamera; Gennaro Giliberti – Regione Toscana; Pier Maria Saccani – DG Mozzarella di Bufala Campana Dop; Elena Albertini – Arancia Rossa di Sicilia IGP; Rosario Amato – Cantine Amato

